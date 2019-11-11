 Deutsche Bahn будет консультировать "Укрзализныцю" при закупке электровозов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, в этом году дочерняя фирма немецкой госкомпании Deutsche Bahn предоставит такие услуги по подготовке предложений для определения оптимальных условий закупки электровозов:

определение технических требований;

анализ рынка производителей;

определения квалификационных требований для потенциальных участников тендера/поставщиков;

определение существенных условий договора;

определение ожидаемой цены и оптимального набора лотов.

Цена услуг включает гонорар, сопутствующие расходы вроде суточных, оплаты проживания и перевозки персонала и т.д., а также оплату услуг субподрядчиков, если такие будут.

Закупку провели по переговорной процедуре, потому что тендеры уже дважды отменялись из-за нехватки участников, поскольку на них приходила только DB Engineering&Consulting GmbH.

Еще один тендер был отменен после отклонения обоих участников. Тогда DB Engineering&Consulting GmbH и ООО "Тендер-Гарант" отклонили из-за отсутствия ряда документов.