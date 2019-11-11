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 Deutsche Bahn будет консультировать "Укрзализныцю" при закупке электровозов

Филиал "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Украинская железная дорога" 19 сентября заключил соглашение с компанией DB Engineering&Consulting GmbH (Германия) о предоставлении консультационных услуг по вопросам подготовки документации для проведения закупки электровозов на 3,35 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, в этом году дочерняя фирма немецкой госкомпании Deutsche Bahn предоставит такие услуги по подготовке предложений для определения оптимальных условий закупки электровозов:

  • определение технических требований;
  • анализ рынка производителей;
  • определения квалификационных требований для потенциальных участников тендера/поставщиков;
  • определение существенных условий договора;
  • определение ожидаемой цены и оптимального набора лотов.

Цена услуг включает гонорар, сопутствующие расходы вроде суточных, оплаты проживания и перевозки персонала и т.д., а также оплату услуг субподрядчиков, если такие будут.

Закупку провели по переговорной процедуре, потому что тендеры уже дважды отменялись из-за нехватки участников, поскольку на них приходила только DB Engineering&Consulting GmbH.

Еще один тендер был отменен после отклонения обоих участников. Тогда DB Engineering&Consulting GmbH и ООО "Тендер-Гарант" отклонили из-за отсутствия ряда документов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159041
 
 
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