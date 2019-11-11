 Дубилет предложил заменить правительственную спецсвязь специальными смартфонами

Как передает БизнесЦензор, об этом Дубилет сообщил на своей странице в сети Facebook.

"На поддержку правительственной связи Украины тратит миллиарды и, возможно, мы могли бы в будущем заменить эту советскую систему чем-то более эффективным", – отметил министр.

По словам Дубилета, предложенная концепция предполагает выдачу руководителям государства специальных смартфонов с установленным мобильным приложением для голосовой и текстовой связи, которая будет шифроваться с использованием алгоритмов, которые нельзя взломать самыми мощными существующими компьютерами.

"Я считаю, что наше бедное государство не может себе позволить поддержание выделенных каналов связи. Вместо этого эффективнее делать peer-to-peer шифрование (желательно, без транзитного сервера). Мы могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух", – пояснил министр.

По мнению Дубилета, правильное шифрования и использования общих каналов связи может быть более надежным, чем использование якобы защищенного канала.

"Здесь нет компромиссов с безопасностью. Одно дело, когда у тебя есть один выделенный канал, враг может сломать или уничтожить, а другое дело, когда таких каналов много, и ты можешь между ними переключаться", – отметил министр.

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Дубилет добавил, что выделенные каналы связи можно оставить для военных коммуникаций.

При этом министр отметил, что предложенная система со специальными смартфонами для правительственной связи также имеет риски, поэтому сейчас идет речь только об обсуждении такой концепции с экспертным сообществом.