 Россия блокирует половину заявок на импорт угля из Казахстана в Украину

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Казахстана, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам заместителя главы АГМП Максима Кононова, от ограничений экспорта угля в Украину потери понесли казахстанская железная дорога и бюджет страны.

По данным казахских СМИ, из-за промедления с согласованием разрешенных объемов и срывы в поставках некоторые украинские покупатели и вовсе отказались от угля из Казахстана.

В свою очередь российский рынок испытывает сейчас избыток угля. Как следствие, в России упал спрос на уголь из Казахстана, хотя долгое время он был очень востребованным.

Проблемы казахстанских экспортеров усугубляются тем, что быстро снижается спрос на энергетический уголь в Европе. По данным АГМП, экспорт, например, в Финляндию с начала этого года вообще прекращен, а еще четыре года назад эта страна была вторым после России крупнейшим покупателем казахстанского угля. Поставки в Польшу снизились по сравнению с прошлым годом сразу на 45%.

Поэтому в середине октября правительство Казахстана вынесло проблему угля на рассмотрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), регулирующего органа ЕАЭС. Казахстанская сторона настаивает, что российские ограничения являются барьером во взаимной торговле.

Заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Евгений Больгерт отметил, что если в ЕЭК признают нынешние ограничения торговым барьером, то их следует либо скорректировать или вовсе отменить, поскольку они, по его словам, "не создают ничего , кроме неудобств и убытков для компаний ".

Между тем "Российская железная дорога" (РЖД) снизила тарифы на транзит казахстанских грузов в направлении портов в странах Балтии для экспорта в ЕС. По данным российских СМИ, это может быть связано с желанием РФ предоставить компенсацию Казахстана за потери, связанные с Украиной.

Читайте также: Запасы угля на складах ТЭС достигли 2 миллионов тонн

Как сообщалось, в конце октября Министерство торговли и интеграции республики Казахстан сообщило, что Россия разрешила поставлять казахский уголь в Украину через территорию РФ в объеме 140 тыс. тонн в месяц.

Однако по мнению министра торговли и интеграции республики Бахыта Султанова, "предложенный размер не покрывает запрос казахстанских экспортеров угля в полном объеме".

Ранее Минторговли Казахтана оценило потери угольной промышленности страны в связи с ограничениями РФ на поставку угля на украинский рынок через российскую территориюв более $11 млн в месяц.

В связи с возникшими обстоятельствами АО "АрселорМиттал Темиртау" и Национальная палата предпринимателей Казахстана обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), которая признала наличие признаков препятствия. В Минторговли уточнили, что данный вопрос все еще находится на рассмотрении ЕЭК.

Напомним, в середине апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ограничивающее экспорт угля. При этом постановлением определен перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений (их будет выдавать Минэкономразвития). В эту категорию включены отдельные виды нефтепродуктов, а также уголь.

Сообщалось также, что в 2018 году Россия и Казахстан отказались от подписания межправительственного соглашения о перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахского угля. Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФ.

Соглашение, которое должно было облегчить транзит казахского угля через морские порты РФ, разрабатывали год. Позже казахстанская Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) просила власти страны возобновить переговоры с Россией о предоставлении приоритета в доступе казахстанского угля к портам РФ.