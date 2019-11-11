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 Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Уникомбанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам ПАО "Уникомбанк" в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 8 ноября поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Уникомбанк", – сказано в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины отнес "Уникомбанк" к неплатежеспособным в октябре 2015 года, а в декабре того же года решил ликвидировать банк из-за полной потери ликвидности.

До декабря 2014 года "Уникомбанк" был зарегистрирован и работал в Донецке. Затем, в соответствии с требованиями законодательства, был перерегистрирован вне территории АТО, однако значительная часть его активов и залогов осталась в Донецкой области.

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"Уникомбанк" был основан в 2002 году.

На 1 января 2015 года у банка не было акционеров с существенным участием: девять акционеров-физических лиц владели 79,78% его акций, пять акционеров-юридических лиц – 20,22%.

На середину августа крупнейшим ключевым участником банка по совокупному участию был Андрей Радкевич – 41,7521%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2015 года по размеру общих активов (1,7 млрд грн) "Уникомбанк" занимал 58 место среди действующих банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159025
 
 
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