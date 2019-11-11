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Все про:Киевстар (140) мобильная связь (361) НКРС (96) Lifecell (77) Vodafone (86)

 Услугой переноса мобильных номеров воспользовались 30 тысяч абонентов. ИНФОГРАФИКА

Операторы мобильной связи "Киевстар", "Vodafone Украина", lifecell, "Интертелеком" и "ТриМоб" в мае-октябре обменялись 30,23 тыс. абонентов в рамках запуска услуги по переносу абонентского номера (MNP).

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), передает БизнесЦензор.

В итоге "Vodafone Украина" потерял 12,49 тыс. абонетов, "Киевстар" – 11,8 тыс., lifecell – 5,49 тыс.

В то же время "Киевстар" получил 11,42 тыс. абонентов, lifecell – 9,28 тыс. номеров, "Vodafone Украина" – 8,74 тыс. номеров.

"Тримоб" и "Интертелеком" также привлекли больше, чем потеряли (639 и 155 абонентов соответственно).

По данным Украинского государственного центра радиочастот, по состоянию на 4 ноября подано 49,22 тыс. заявок на перенесение номера, из них 30,23 тыс. уже осуществлены (около 60% общего количества).

"Учитывая приведенное, НКРСИ инициирует мероприятия по разработке проекта изменений в Порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров, которые будут направлены на упрощение процедуры получения указанной услуги", – отмечается в сообщении регулятора.

Услугой переноса мобильных номеров воспользовались 30 тысяч абонентов 01

Напомним, с 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер.

Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159021
 
 
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