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 Украина дистанционно подпишет протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море

Впервые за годы независимости заседание Украинско-Российской Комиссии по вопросам рыболовства по распределению квот на вылов рыбы в Азовском море будет происходить онлайн 13 ноября этого года. Протокол на 2020 год будет подписан дипломатическим каналам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, передает БизнесЦензор.

"Если протокол по распределению лимитов вылова рыбы в Азовском море на следующий год не подписать, Украина не сможет законно осуществлять промышленный вылов рыбы. К тому же, не имея силового превосходства в Азовском море, в Украине может остаться для вылова рыбы только прибрежная часть, поэтому просим общественность поддержать такие вынужденные переговоры в интересах Украины и наших рыбаков, которые работают в акватории Азовского моря", - сказано в сообщении.

Речь идет о 90 предприятиях, осуществляющих промышленный вылов и переработку рыбы. На этих предприятиях работает 4000 рыбаков и эксплуатируется более 800 плавсредств. Рыбу в Азовском море вылавливают для внутреннего рынка Украины.

Отмечается, что сейчас отсутствуют альтернативные механизмы в действующем правовом поле по регулированию деятельности сторон в сфере рыболовства в Азовском море. Если Украина откажется от заключения согласованных двусторонних протоколов.

В 2019 году Украина через дипломатов получила официальное приглашение от России с предложением провести переговоры и подписать протокол по использованию природных ресурсов в 2020 году в Азовском море. Прежде чем высказать свою позицию, Украина провела ряд консультаций. По результатам всех обсуждений договорились о проведении очередной сессии Комиссии дистанционно, а не как раньше – поочередно на территории каждой из стран. По результатам онлайн-переговоров Комиссии и будет подписан протокол через дипломатов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159018
 
 
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