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Все про:Alibaba (63) Приватбанк (1021)

 Распродажа на AliExpress в "День холостяка" вызвала задержки в работе "Приватбанка"

Распродажа, осуществляемая китайским интернет-магазином AliExpress в "День холостяка" в понедельник, 11 ноября, вызвала временную задержку в работе платежных сервисов "Приватбанка".

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи с началом распродаж на AliExpress зафиксирована значительная нагрузка на процессинг, в несколько раз превышающая стандартный объем до 30 тыс. платежей в минуту. Очередь платежей банк обрабатывает в максимально возможном тайминге", – сообщили в пресс-службе банка.

Как сообщалось, по данным "Укрпочты", количество заказов украинцев с китайской площадки AliExpress за 10 месяцев этого года выросла на 70%, что вывело Украину на второе место по темпам роста на маркетплейсе. По общей стоимости проданных товаров на AliExpress в 2019 году Украина вошла в первую 10-ку лучших стран мира

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159009
 
 
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"10-ку лучших стран мира" - эта описка смахивает на злую шутку. Думаю что большинство, как и я, покупают на Али из-за банальной нехватки денег, ибо нормальная официально оформленная вещь в Украине мне не по карману, а китайская версия в 2-3 раза дешевле - по карману.
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Количество заказов и объём продаж (в денежном эквиваленте) немного разные вещи, и по объему продаж навряд ли войдем в десятку.
Кстати , моё субъективное мнение, Бенин "Приват" работал четче.
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Да, при Коломойском работал четче и с лучшим отношением к клиенту...
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Почему я с Дании ни разу не покупал китайские товары через интернет? Может потому , что скупой тратит дважды ?
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А типа в украинских магазинах товары не китайские Даже бренды те же, только в несколько раз дороже... А много чего нет вообще, поэтому приходится заказывать из Китая...
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Тільки лохи купують в Україні в магазині той самий китайський чехол для мобільного за 300 грн., хоча той самий на АліЕкспресі коштує 25 - 50 грн.! Распродажа на AliExpress в "День холостяка" вызвала задержки в работе "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 8528
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Я на AliExpress сделал более 80 покупок (не тряпки). Абсолютно всё в лучшем виде. Одно плохо, бывает, что месяц и больше едет из Китая. Бывает быстрее приезжает. Рекорд 9 дней.
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Я на Амазоне покупаю одежду обувь электронику. На Али только фонарик купил ждал месяц. Хотелось что бы минимальная посылка без налога была хотя бы 500 евро.
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