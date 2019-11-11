 YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией

Об этом сообщает Mashable, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Что именно подразумевается под отсутствием коммерческого смысла, не уточняется, однако некоторые СМИ предположили, что в нынешнем виде формулировка позволяет YouTube блокировать аккаунты, если видео с них не приносит достаточного дохода от рекламы. На форумах Reddit и Google пользователи предположили, что YouTube сможет блокировать неактивные аккаунты либо те, что используют блокировщик рекламы.

Соглашение не уточняет, распространяется ли правило только на создателей контента, либо на всех пользователей, имеющих учетную запись YouTube. В приведенном виде формулировка также позволяет удалять не только аккаунт YouTube, но и общий аккаунт Google, который, например, включает сервисы Gmail, Docs и Photo.

Ранее YouTube неоднократно обвиняли в предоставлении лучших условий самым популярным создателям контента на сервисе и в дискриминации небольших каналов - например, только каналы более чем с 10 тыс. подписчиков могут использовать студии YouTube бесплатно.