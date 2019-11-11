[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.83
 Транспорт
  209  0
Все про:продажа (1051) электромобиль (418)

 Продажи электромобилей с начала года выросли на 37%, – "Укравтопром"

За 10 месяцев с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 6 247 автотранспортных средств на электротяге.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Из этого количества: легковых авто – 5 789 штук, коммерческих – 458. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на легковые электромобили в Украине вырос на 37%, а на коммерческие – почти в два раза.

Рынок коммерческих автомобилей на электротяге продолжает формироваться в основном за счет импортных б/у автомобилей, доля которого составила 96%. Большая часть регистраций здесь пришлась на две модели: Renault Kangoo Z. E. – 420 штук (403 б/у и 17 новых), Nissan e-NV200 – 21 (20 б/у и 1 новая).

На рынке легковых электрокаров также доминировали подержанные машины. Из 5 789 зарегистрированных с начала года машин только 498 были новыми.

Самым популярным электрокаром у украинцев остается Nissan Leaf. С января по октябрь 2 763 таких электромобилей пополнили автопарк страны.

На втором месте Tesla Model S – 489 автомобилей.

Также в пятерку наиболее востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли: BMW i3 – 297 штук; Volkswagen е-Golf – 279.; Fiat 500е – 253.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158998
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Донбасс ДТП Зеленский земельная реформа Киев Минобороны Нацполиция Россия
 
 
 
 
 
 вверх