 Власти Киева пожаловались на отсутствие полномочий для достройки долгостроев

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп во время слушаний по защите инвестиций в жилую недвижимость в профильном комитете Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу киевской городской администрации.

"Недобросовестных застройщикам способствовали изменения градостроительного и земельного законодательства последних 10-15 лет, ограничение контроля со стороны органов местной власти. По сути, действующий закон запрещает органам местной власти вмешиваться в инвестиционную деятельность субъектов хозяйствования", – отметил Непоп.

По словам чиновника, в итоге сейчас в Киеве около 100 объектов, строительство которых в течение длительного времени осуществлялось вопреки закону и с многочисленными нарушениями государственных строительных норм. В результате таких действий пострадали десятки тысяч людей, которые инвестировали свои средства в строительство объектов жилого назначения.

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Непоп предложил утвердить перечень незавершенных строительных объектов, учитываемых местными органами власти как "долгострои". Кроме того, через соответствующий законопроект необходимо предусмотреть процедуру изъятия объекта незавершенного строительства или земельного участка у предыдущего застройщика.

По мнению замглавы КГГА, нужно разрешить местным органам власти совместно с пострадавшими инвесторами определять застройщиков, которые будут осуществлять завершения строительных работ. Также необходимо упростить порядок разработки градостроительной документации и получения соответствующей разрешительной документации по проблемным объектам и освободить те предприятия, которые достраивают объекты, от уплаты паевых взносов на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.