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Все про:законопроект (765) КГГА (509) Киев (2271) строительство (1262) Непоп (13) долгострой (5)

 Власти Киева пожаловались на отсутствие полномочий для достройки долгостроев

На сегодня не определены полномочия местных государственных администраций по завершению "долгостроев", а определение заказчиками заверения строительства коммунальных предприятий угрожает местным чиновниками обвинениями в злоупотреблении властью.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп во время слушаний по защите инвестиций в жилую недвижимость в профильном комитете Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу киевской городской администрации.

"Недобросовестных застройщикам способствовали изменения градостроительного и земельного законодательства последних 10-15 лет, ограничение контроля со стороны органов местной власти. По сути, действующий закон запрещает органам местной власти вмешиваться в инвестиционную деятельность субъектов хозяйствования", – отметил Непоп.

По словам чиновника, в итоге сейчас в Киеве около 100 объектов, строительство которых в течение длительного времени осуществлялось вопреки закону и с многочисленными нарушениями государственных строительных норм. В результате таких действий пострадали десятки тысяч людей, которые инвестировали свои средства в строительство объектов жилого назначения.

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Непоп предложил утвердить перечень незавершенных строительных объектов, учитываемых местными органами власти как "долгострои". Кроме того, через соответствующий законопроект необходимо предусмотреть процедуру изъятия объекта незавершенного строительства или земельного участка у предыдущего застройщика.

По мнению замглавы КГГА, нужно разрешить местным органам власти совместно с пострадавшими инвесторами определять застройщиков, которые будут осуществлять завершения строительных работ. Также необходимо упростить порядок разработки градостроительной документации и получения соответствующей разрешительной документации по проблемным объектам и освободить те предприятия, которые достраивают объекты, от уплаты паевых взносов на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158994
 
 
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Бросайте бомбу на Ватикан, бросайте бомбу на Ватикан, нужно совершить терракт в Ватикане. Они шепчут на Солнце. Все что сейчас происходит в Украине, России, в мире, это католицизм. Если допустим на западе одобрили легализацию гомосексуализма, то, чтобы его потом везде приняли в мире, Ватикан проводит мессы, они благославляют через отца всевышнего, небесного, то есть Солнце. А он уже фонит на весь мир. Поэтому вы резко так упали в гей-парады, проституцию, марихуану, война у вас потому что Ватикан разорвал Украину, и педофилы это последнее веяние запада. Мессия.
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Непоп - это тот кто 17 лет руководил Житлоинвест УКБ, который строит на Маланюка, 101 два дома уже 5 лет и ни как достроить не может. Почитайте, что про него пишут Схемы и Гроши и все станет ясно! И он выступает экспертом по защите инвесторов в жилую недвижимость. Это напоминает короля коллорадских жуков, который будет экспертом по сохранению картофельного поля от вредителей.
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