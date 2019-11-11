 Украина с начала года увеличила транзит газа на 1,7%

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Транзит газа через страну в Европу за 10 месяцев составил, в том числе, 71 млрд 49,9 млн кубометров (+1,7% к январю-октябрю 2018 года), в Молдову – 2 млрд 246,8 млн кубометров (+0,9%).

По итогам октября 2019 года транзит газа возрос на 5,5% (на 363,4 млн кубометров) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 6 млрд 979,6 млн кубометров. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 6 млрд 756,5 млн кубометров (+5,5%), Молдову – 223,1 млн кубометров (+6,8%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% (6 млрд 677,8 млн кубометров) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн кубометров. В том числе транзит газа через страну в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн кубометров (-7,6% к 2017 году), Молдову - 2 млрд 939,8 млн кубометров (+8,6%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.