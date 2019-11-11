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 Импорт газа с начала года вырос на 46%, – "Укртрансгаз"

Украина в январе-октябре 2019 года увеличила импорт природного газа на 45,5% (на 4,16 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 13,3 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, в том числе со стороны Словакии за 10 месяцев поступило 8,53 млрд куб. м газа, что на 51,3% больше, чем в январе-октябре 2018 года, Венгрии – 3,46 млрд куб. м (+19,1%), Польши – 1,31 млрд куб. м (+2,2 раза).

В частности, в октябре импорт составил 1,69 млрд куб. м газа, что на 57,3% больше, чем в аналогичным месяце 2018 года (1,08 млрд куб. м).

Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3,46 млрд куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 10,59 млрд куб. м.

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Как сообщалось, Украина 1 ноября 2019 года начала нетто-отбор газа из своих подземных хранилищ, войдя в отопительный сезон с запасами 21,78 млрд куб. м.

Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно, запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Напомним, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158988
 
 
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