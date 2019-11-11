 В Украине запустили сервис для проверки законности вырубки леса

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов, передает БизнесЦензор.

В реестре, по состоянию на 11 ноября, обнародована информация о 30,6 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины. Онлайн-карта рубок распространяется на Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую, Киевскую, Волынскую, Тернопольскую области.

"Каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт LK.UKRFOREST.COM и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок", – сказано в сообщении.

В реестре можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

В общем перечне можно выбрать "Просмотр" и подробно ознакомиться с тем или иным лесорубным билетом и участками, на которых происходит или будет происходить заготовка древесины, а также просмотреть их на онлайн-карте.

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В Гослесагентстве призывают граждан проверять на сайте обнаруженные самостоятельно рубки леса, выбрав опцию "Карта".

"В телефоне должна быть включена геолокация. Тогда на онлайн-карте автоматически определится Ваша геопозиция в лесу. Нажав на соответствующий номер выделения, Вы увидите информацию о рубке, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет", – пояснили в ведомстве.

Если на карте лесорубочного билета нет, а рубка в лесу происходит, гражданам советуют либо обратиться в лесничество или лесхоз, на территории которого обнаружена рубка, которая не отражена на карте, либо же вызвать полицию по номеру 102.

Весь перечень лесорубных билетов в формате PDF доступен на сайте в рубрике "Выписка из реестра".

В будущем Гослесагентство также планирует запустить реестр лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав, который находится на финальной стадии разработки.

В ведомстве надеются, что после рассмотрения и принятия Верховной Радой ряда законодательных инициатив, будет возможность распространить систему электронного учета древесины, реестр лесорубных и лесных билетов, онлайн-карту рубок на всех постоянных лесопользователей, которые также осуществляют заготовку древесины, независимо от подчинения. То есть охватить всю Украину, тогда как к сфере управления Гослесагентства относится 7,6 млн га лесов (73% лесного фонда Украины).