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 Нацбанк смягчил требования к повышению минимального капитала банков (обновлено)

Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает отмену требования о повышении минимального уставного капитала банков до 500 млн грн до 2024 года и уже перенес срок увеличения капитала банков до 300 млн грн на полгода.

Об этом директор департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз сообщил в интервью НВ, передает БизнесЦензор.

"Банковское сообщество инициировало, а мы и МВФ поддержали уменьшение требований к уставному капиталу. Это достаточно важно для небольших банков, минимальный размер уставного капитала будет снижен с 500 до 200 млн грн как для вновь созданных банков, так и для существующих банков", – сказал Бевз.

Глава департамента НБУ напомнил, что утвержденный график повышения минимального капитала банков был предусмотрен до 2024 года: в 2020 банки должны были увеличить капитал до 300 млн, через два года – до 400 млн и еще через два года – до 500 млн грн.

"Теперь весь этот график отменяется, 200 млн грн достаточно. Далее будут существенно ужесточены требования к корпоративному управлению, прежде всего речь идет о риск-менеджменте и системе внутреннего контроля", – уточнил Бевз.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, до принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта Национальный банк принял решение перенести с 11 июля 2020 года до 1 января 2021 года срок приведения банками размера уставного и регулятивного капитала до 300 млн грн. Эти изменения утверждены постановлением правления НБУ №130 от 7 ноября, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

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По словам главы департамента НБУ Александра Бевза, также планируется ужесточить требования к покупателям банков.

"У Нацбанка появляется дополнительный инструмент – требовать продажи банка, если он был куплен вопреки законодательству", – пояснил Бевз.

Напомним, ранее депутаты от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Дубинский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2385, которым предлагается уменьшить минимальный размер уставного капитала для банков с 500 млн грн до 200 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158978
 
 
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