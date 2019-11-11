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Все про:денежные переводы (63) Приватбанк (1021)

 Больше всего денежных переводов украинцы получают из США, – "Приватбанк"

В 2019 году больше всего денежных переводов украинцы получают из США – более 17% ($141 млн) от общего объема переводов.

Об этом сообщила заместитель руководителя направления "Международные переводы" "Приватбанка" Мария Страшко, передает БизнесЦензор.

По данным "Приватбанка", доля которого в общем объеме выплат денежных переводов в стране составляет 49,8%, по сравнению с 2018 годом доля США в рейтинге стран-доноров выросла на 3%.

Вторым в рейтинге стран-доноров переводов остается Израиль (14%, $114 млн), на третьем месте оказалась Италия (9%, $78 млн). В пятерке стран-лидеров по отправке в Украину денежных переводов также закрепились Россия (8%, $69 млн) и Польша (7%, $56 млн).

Отправляют деньги за рубеж украинцы чаще всего в Россию (28%, $49 млн), Грузию (11%, $19 млн) и Азербайджан (7%, $11 млн). Впервые в пятерку наибольших реципиентов валютных переводов из Украины в этом году попали Китай и Узбекистан, доля которых составила 6% и 5% соответственно. По данным "Приватбанка", его доля на рынке отправки переводов за рубеж в 2019 году сохранилась на уровне 62%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158971
 
 
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