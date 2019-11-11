 Девять стран Евросоюза призвали ввести дополнительный налог на авиабилеты

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

По задумке инициаторов, среди которых министры финансов Германии, Франции, Нидерландов и Швеция, это должно стать платой за загрязнение окружающей среды и поставить все страны ЕС в одинаковые рамки.

Помимо этого, в качестве дополнительной аргументации указывается, что авиация не так обременена налогами по сравнению с другими видами транспорта. Отрасль освобождена от некоторых акцизов, а с международных авиарейсов не взимается НДС.

Германия ввела налог на авиабилеты еще в 2011 году, и теперь немецкая сторона предлагает распространить свой механизм в качестве примера на все страны ЕС.

Сейчас с вылетающих из Германии авиапассажиров взимается сбор в размере от 7,38 евро до 41,49 евро в зависимости от дальности рейса. Правительство страны предложило поднять его с 1 апреля 2020 года до 13,03-59,43 евро с одновременным снижением НДС на билеты на поезда дальнего следования с 19% до 7%.

С 1 апреля 2018 года Швеция ввела налог на авиабилеты, который составляет 60-400 крон (5,6-37,3 евро) в зависимости от дальности перелета.

Франция планирует ввести налог на авиацию с 2020 года. Предполагается, что с пассажиров эконом-класса будет взиматься сбор 1,5 евро при вылете в страны ЕС и 3 евро при вылете за пределы ЕС. Для пассажиров бизнес-класса этот сбор составит 9 евро и 18 евро соответственно.

Крупнейшая авиакомпания страны Air France заявила, что новый налог будет стоить ей более чем 60 млн евро в год, снизит ее возможности для инвестиций в более современные самолеты, меньше загрязняющие окружающую среду, и значительно ославит конкурентоспособность.

В Нидерландах новый налог на авиацию планируют запустить с 2021 года. Планируется, что сбор с каждого вылетающего пассажира составит 7 евро. Одновременно с этим страна хочет ввести налог на грузовые перевозки, которые выполняются авиатранспортом, в размере 3,85 евро с каждой тонны груза.