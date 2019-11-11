 Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС достигла рекордных $7,5 миллиарда

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев, передает БизнесЦензор.

Положительное сальдо составило $3,2 млрд.

Крупнейшими торговыми партнерами для Украины в ЕС остаются семь стран – Нидерланды, Польша, Германия, Испания, Италия, Франция и Бельгия.

На заметное место в рейтинге претендует Бельгия, с которой в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы взаимной торговли Украины аграрной продукцией увеличились на 19% – до $401 млн.

Совокупная доля этих семи стран составляет около 4/5 оборота взаимной торговли сельскохозяйственными товарами.

По словам Пугачева, основные объемы поставок в Европу Украина обеспечивает за счет зерновых и масличных культур, а также подсолнечного масла и жмыха.

По данным на середину октября, в 2019 году отечественные экспортеры уже полностью использовали беспошлинные экспортные квоты на поставку в Европейский союз меда (основная и дополнительная), сахара, ячменной крупы и муки, обработанного крахмала, консервированных томатов, яблочного и виноградного соков, кукурузы (основная и дополнительная), пшеницы, мяса птицы и сливочного масла.

Как и в предыдущие годы, значительная доля квот остается с нулевым или незначительным процентом использования. А это означает, что отечественные производители агропродовольственной продукции не готовы в полной мере реализовать свой экспортный потенциал на европейском рынке.