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 Глава украинского банка владельца российского ЦСКА уволился после месяца работы

Наблюдательный совет "Первого инвестиционного банка" (PINbank) 7 ноября прекратил полномочия главы правления Владислава Кравца, который занимал эту должность всего месяц, а также его заместителя Ирины Давыдовой, проработавшей на этой должности два месяца.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, набсовет уволил топ-менеджеров на основании поданных ими заявлений по собственному желанию, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время набсовет банка утвердил исполняющей обязанности главы правления Ирину Колесник, занимавшей эту должность до согласования кандидатуры Кравца в НБУ.

Банк уточняет, что Кравец имеет более чем 18-летний стаж работы в банковском секторе. К PINbank он присоединился как заместитель главы правления в 2019 году. До этого занимал должность главы правления "РВС банка" и директора по корпоративному бизнесу в "Проимнвестбанке".

Колесник присоединилась к команде PINbank в 2001 году. Последние пять лет она занимала должности замглавы правления, члена правления, главы правления и главного бухгалтера банка. Общий банковский стаж – 33 года.

Давыдова имеет более 20 лет работы в банковском секторе, к PINbank она присоединилась в 2019 году.

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По данным НБУ, на 1 января 2019 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций "Первого инвестиционного банка".

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов банк занимал 43 место (1,95 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158958
 
 
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