 Цены промышленных производителей в октябре снизились на 1,2%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам октября рост цен в промышленности составил 0,2%, тогда как в сентябре цены выросли на 1,7%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в октябре уменьшились на 0,6% по отношению к сентябрю, за пределы страны – на 3,7%.

Цены снизились в октябре (к сентябрю) в добывающей промышленности и разработке карьеров в целом – на 7,4%, за счет снижения в добыче металлических руд – на 9,7%, каменного угля - на 9,2%, сырой нефти и природного газа – на 6,4%. Также произошло понижение цен в производстве кокса и нефтепродуктов – на 7,7%, в металлургии – на 3,3%, в производстве химической продукции – на 1,7%, электрооборудования – на 1,1%.

Повышение цен наблюдалось в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 2,6%, производстве потребительских товаров длительного пользования – на 1,1%, фармацевтике – на 0,9%.

Как сообщает статведомство, в январе-октябре 2019 года цены в промышленности Украины возросли на 6,2% по отношению к аналогичному же периоду годом ранее.