 "Газпром" одолжил у европейских банков 900 миллионов евро за два месяца

Об этом сообщается в материалах концерна, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"В сентябре и октябре 2019 года мы… привлекли у европейских финансовых институтов 146,3 млн евро и 500 млн евро с погашением в 2021 и 2024 годах соответственно, и привлекли около 270 млн евро у синдиката европейских банков с погашением в 2021 году", – сообщает российская компания.

Как сообщалось, в начале ноября близкий соратник Владимира Путина российский бизнесмен Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика "Газпрома" "Стройгазмонтаж" дочерней компании газовой монополии, сумма сделки составила около 75 млрд рублей ($1,2 млрд).

Покупателем выступила компания "Газстройпром", новый единый подрядчик "Газпрома", где у монополии 49%, а остальные доли – у структур "Газпромбанка" и физических лиц, сообщили собеседники агентства.