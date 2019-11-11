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 Украина сократила импорт газа с начала ноября в 2 раза

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) за период с 1 по 9 ноября 2019 года снизились на 0,6% (на 133,74 млн куб. м) – до 21,65 млрд кубометров, в то же время импорт газа благодаря теплой погоде сократился вдвое.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе за 9 ноября запасы в ПХГ Украины уменьшились на 7,5 млн куб. м при импорте 21,6 млн куб. м и внутренней добыче 55,9 млн куб. м.

По расчетам агентства, текущий объем запасов превышает показатель запасов 9 ноября 2018 года на 26%, на ту же дату 2017 года – на 29,3%, на 9 ноября 2016 года – на 51,4%.

При этом страна с ноября постепенно сокращает импорт газа. Так, если среднесуточный импорт в октябре составил 54,6 млн куб. м, то за 1-9 ноября он снизился почти вдвое – до 28,5 млн куб. м.

Поставки с западной границы страны снижаются постепенно: с 34 млн куб. м в первых числах текущего месяца до 20-21 млн куб. м в последние дни.

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Как сообщалось, Украина 1 ноября 2019 года начала нетто-отбор газа из своих подземных хранилищ, войдя в отопительный сезон с запасами 21,78 млрд куб. м.

Напомним, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158949
 
 
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