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Все про:билеты (178) железная дорога (422) поезд (689) Укрзализныця (2480) электронные билеты (75)

 Продажи билетов на поезда "Укрзализныци" через интернет выросли до 60%

С начала 2019 через интернет было продано более 25 млн билетов на железнодорожные поезда, сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

На конец октября уже 60% билетов реализовывалось через онлайн-сервисы.

"С момента внедрения онлайн-продажи билетов в 2009 году через интернет уже оформлено почти 117 млн илетов. Ежегодно мы наблюдаем увеличение популярности этой услуги. Так, еще год назад через интернет покупало 50% наших клиентов, а в 2017-м - 41%", - отметил Кравцов.

Билеты через интернет можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения, поезда международного сообщения в сочетании с Польшей, а также поезд "Четыре столицы" Киев - Минск - Вильнюс - Рига.

На международные поезда, курсирующие в сообщении со странами СНГ, пассажиры в режиме онлайн могут оформить и оплатить проезд, после чего получат бланк заказа на электронную почту, который обязательно необходимо обменять в железнодорожной кассе Украины на обычный билет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158943
 
 
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