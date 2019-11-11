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 Прокуратура обнаружила убытки при закупке средств связи для Минобороны на 170 миллионов

Главной военной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по делу о закупке Министерством обороны средств связи иностранного производства в 2017 году.

Как сообщает пресс-службе Генпрокуратуры, дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного Кодекса, передает БизнесЦензор.

По версии следствия, сотрудники Минобороны в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн.

"Указанные действия являются нарушением требований закона "О государственном оборонном заказе" и Порядка заключения компенсационных (офсетных) договоров… При указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

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Как сообщалось, 9 октября 2017 года турецкая компания Aselsan и государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" подписали контракт о приобретении систем связи. По данным турецкой компании, контракт с украинским клиентом о приобретении систем связи подписан на сумму $43,63 млн.

Aselsan – ведущая оборонная компания Турции, входит в число 100 крупнейших оборонных компаний мира.

Напомним, в 2016 году НАБУ начало расследовать дело о закупке радиостанций для нужд Минобороны, Нацгвардии и пограничников по завышенным ценам, что привело к потерям бюджета на сумму почти в 300 млн грн. Тогда речь шла о закупке представителями силовых ведомств Украины в 2014-2015 годах цифровых радиостанций "Motorola" общей стоимостью 811 млн грн у фирмы "Доля и Ко. ЛТД".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158938
 
 
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