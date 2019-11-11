 Прокуратура обнаружила убытки при закупке средств связи для Минобороны на 170 миллионов

Как сообщает пресс-службе Генпрокуратуры, дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного Кодекса, передает БизнесЦензор.

По версии следствия, сотрудники Минобороны в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн.

"Указанные действия являются нарушением требований закона "О государственном оборонном заказе" и Порядка заключения компенсационных (офсетных) договоров… При указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

Читайте также: "Укроборонпром" начал служебное расследование закупок "Завода 410 гражданской авиации"

Как сообщалось, 9 октября 2017 года турецкая компания Aselsan и государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" подписали контракт о приобретении систем связи. По данным турецкой компании, контракт с украинским клиентом о приобретении систем связи подписан на сумму $43,63 млн.

Aselsan – ведущая оборонная компания Турции, входит в число 100 крупнейших оборонных компаний мира.

Напомним, в 2016 году НАБУ начало расследовать дело о закупке радиостанций для нужд Минобороны, Нацгвардии и пограничников по завышенным ценам, что привело к потерям бюджета на сумму почти в 300 млн грн. Тогда речь шла о закупке представителями силовых ведомств Украины в 2014-2015 годах цифровых радиостанций "Motorola" общей стоимостью 811 млн грн у фирмы "Доля и Ко. ЛТД".