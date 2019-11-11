 Госгеокадастр завершит инвентаризацию земель до конца 2020 года, – Гончарук

Соответствующее поручение премьер-министр Алексей Гончарук дал во время совещания с руководителями Госгеокадастра, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Поручаю провести все мероприятия вовремя и завершить создание современной цифровой модели территории Украины до конца 2020 года. В следующем году земельный кадастр должен быть наполнен на 100%", – сказал премьер.

Согласно сообщению, на совещании также речь шла о том, что процесс интеграции природных ресурсов с Государственным земельным кадастром, чего требовал глава правительства в сентябре, уже начато. И уже в этом году планируется внесение 1 млн гектаров земель в кадастр.

Премьер-министр дал задание до 1 августа 2020 года инвентаризировать всю землю (включая 10 млн га сельскохозяйственных земель государственной собственности) и внести данные в кадастр.

Гончарук также подчеркнул необходимость выполнения поставленного ранее поручения по обеспечению прозрачности и обнародованию решений территориальных органов Госгеокадастра. Он также отметил важность налаживании эффективной работы между руководителями различных видов кадастров до конца 2019 года.

"До конца 2019 наладить сотрудничество так, чтобы мне не приходилось каждый месяц вас собирать и знакомить между собой. Реформы должны происходить без моей личной координации", – отметил Гончарук.

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Премьер также сообщил, что сегодня будет подписано 24 меморандумов с областными организациями участников АТО, где зафиксированы перечни конкретных земельных участков, которые должны быть предоставлены в рамках бесплатной приватизации в ближайшее время участникам АТО.

Кроме того, продолжается работа по формированию высокоточных ортофотопланов по европейскому стандарту. Сейчас проводится облет Волынской и Львовской областей. По словам главы правительства, в проекте Государственного бюджета-2020 ко второму чтению заложена необходимая сумма средств для того, чтобы сделать облет всей Украине.

"Две области должны быть завершены в этом году. И весной будет проведен облет всей Украине. К концу лета качество данных о земле будет принципиально другим", – отметил Гончарук.

Премьер добавил, что с начала сентября от уже сменено 20 областных руководителей отделений Госгеокадастра, уже завершился конкурс на руководителя ведомства и уже вскоре состоится назначение нового руководителя.

Как сообщалось, в конце сентября заместитель главы Госгеокадастра Александр Краснолуцкий заявлял о планах завершить инвентаризацию сельскохозяйственных земель до 1 августа 2020 года.