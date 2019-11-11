 Настроения в мировой экономике ухудшились до самого низкого показателя за 10 лет

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Барометр деловых настроений в четвертом квартале 2019 года упал в годовом исчислении с минус 10,1 до минус 18,8 пункта.

Это самый худший показатель со второго квартала 2009 года, когда финансовый кризис охватил почти все регионы мира. "Мировая конъюнктура продолжает охлаждаться. Эксперты прогнозируют значительно более слабый экономический рост в мировой торговле, ослабление частного потребления и снижения инвестиций", - констатировал глава ifo Клеменс Фюст.

По словам Фюста, эксперты заметно пессимистичнее оценивают и текущую ситуацию, и перспективы в связи с торговыми конфликтами и такими рисками, как "Брекзит". "Экономический климат ухудшился почти во всех регионах", - отметил глава ifo.

При этом в странах с быстро развивающейся экономикой пессимистично оценивается в первую очередь текущая ситуация, а в индустриальных странах - перспективы на ближайшие месяцы.