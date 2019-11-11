 ГАСИ с начала года узаконила 27 тысяч домов по "строительной амнистии"

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГАСИ сообщает БизнесЦензор.

Наибольшее количество деклараций о готовности таких объектов в эксплуатацию зарегистрировано во Львовской (2961), Киевской (2381), Черновицкой (1878), Тернопольской (1823), Полтавской (1748), Винницкой (1526), Закарпатской (1400) и Хмельницкой (1390) областях.

ГАСИ напоминает, что "строительная амнистия" начала с вступлением в силу Порядка № 158, который был утвержден приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 3 июля 2018.

Документ регулирует легализации объектов строительства незначительного класса последствий (СС1): индивидуальных (усадебных) жилых, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений общей площадью до 300 м², построенных с 5 августа 1992 по 9 апреля 2015 года; зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения, построенных до 12 марта 2011 года.

По упрощенной процедуре принятия объектов в эксплуатацию осуществляется безвозмездно, а штрафные санкции за выполнение строительных работ без получения документов не применяются.