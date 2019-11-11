[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.83
 Недвижимость
  101  0
Все про:недвижимость (304) Госархстройинспекция (21)

 ГАСИ с начала года узаконила 27 тысяч домов по "строительной амнистии"

Территориальные органы Государственной архитектурно-строительной инспекции с начала года приняли положительные решения по более, чем 27,5 тыс. обращениям по узакониванию объектов самовольного строительства в порядке "строительной амнистии".

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГАСИ сообщает БизнесЦензор.

Наибольшее количество деклараций о готовности таких объектов в эксплуатацию зарегистрировано во Львовской (2961), Киевской (2381), Черновицкой (1878), Тернопольской (1823), Полтавской (1748), Винницкой (1526), Закарпатской (1400) и Хмельницкой (1390) областях.

ГАСИ напоминает, что "строительная амнистия" начала с вступлением в силу Порядка № 158, который был утвержден приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 3 июля 2018.

Документ регулирует легализации объектов строительства незначительного класса последствий (СС1): индивидуальных (усадебных) жилых, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений общей площадью до 300 м², построенных с 5 августа 1992 по 9 апреля 2015 года; зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения, построенных до 12 марта 2011 года.

По упрощенной процедуре принятия объектов в эксплуатацию осуществляется безвозмездно, а штрафные санкции за выполнение строительных работ без получения документов не применяются.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158918
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиНедвижимость
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс ДТП Зеленский Киев Мазур Игорь Нацполиция Польша Россия Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх