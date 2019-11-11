 ГБР проводит обыски на складах Госрезерва

Об этом в Facebook сообщила замглавы ГБР Ольга Варченко, передает БизнесЦензор.

"Именно сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. В частности, на складах и на одном из предприятий агентства", - сообщает Варченко.

По ее словам, причиной обысков стало обнаружение просроченной продукции на складах Госрезерва.

"По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины, на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 миллиона гривен", - сообщает Варченко.

Варченко сообщила, что следователями Госбюро расследований осуществляется досудебное расследование относительно возможного ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины.

Санкция статьи 367 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.