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Все про:Госрезерв (59) обыск (326) Варченко Ольга (2) ГБР (50)

 ГБР проводит обыски на складах Госрезерва

Государственное бюро расследований проводит обыски на складах и одном из предприятий Государственного агентства резерва Украины.

Об этом в Facebook сообщила замглавы ГБР Ольга Варченко, передает БизнесЦензор.

"Именно сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. В частности, на складах и на одном из предприятий агентства", - сообщает Варченко.

По ее словам, причиной обысков стало обнаружение просроченной продукции на складах Госрезерва.

"По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины, на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 миллиона гривен", - сообщает Варченко.

Варченко сообщила, что следователями Госбюро расследований осуществляется досудебное расследование относительно возможного ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины.

Санкция статьи 367 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158911
 
 
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