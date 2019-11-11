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 "ПриватБанк" возглавил список самых прибыльных банков Украины

"ПриватБанк" является самым прибыльным украинским банком по итогам января-сентября 2019 года, зафиксировав 27,427 млрд грн чистой прибыли, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным, вторую позицию занял "Райффайзен Банк Аваль" с чистой прибылью 3,504 млрд грн, третью – "Укрэксимбанк" (2,269 млрд грн).

На четвертую с третьей позиции сместился "Укрсиббанк" – 2,073 млрд грн чистой прибыли, на пятую с четвертой перешел ПУМБ - 1,994 млрд грн.

Самым убыточным по итогам января-сентября-2019 остался "Укрсоцбанк" – 1,092 млрд грн. Второе место по убытку занял "Правэкс Банк" – 50,462 млн грн. Банк "Кредит Днепр" сохранил третье место по размеру чистого убытка в 45,036 млн грн.

"ПриватБанк" по итогам января-сентября сохранил первое место рейтинга по размеру общих активов – 525,746 млрд грн, Ощадбанк занял вторую позицию – 274,609 млрд грн, "Укрэксимбанк" на третьем месте – 205,439 млрд грн.

Прибыльными в этот период были 66 из 76, работающих в Украине банков, 10 банков – убыточными.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158907
 
 
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