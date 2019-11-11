 Совладелец Horizon Office Towers купил 24% в проекте "ІТТ-Плаза"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению ЧАО в системе НКЦБФР от 6 ноября, компания "Джавалон Эстейтс Лтд." (Сент-Китс и Невис) полностью вышла из состава акционеров ЧАО "ІТТ-Плаза", продав Александру Коваленко принадлежащий ей пакет акций в размере 24%.

По данным НКЦБФР, по состоянию на 6 ноября контрольным пакетом акций ЧАО "ІТТ-Плаза" по-прежнему числится закарпатский подполковник милиции в отставке Эдуард Машика.

Как сообщалось, в августе текущего года Коваленко, Машика и Ольга Коломийчук вошли в состав акционеров ЧАО "ИСА-Юнион" (Киев), владеющего 17-этажным БЦ Horizon Office Towers класса "В" по ул. Шелковичной, 42-44 в Печерском районе столицы.

В начале 2019 года Машика приобрел 76% акций ЧАО " ІТТ-Плаза", которое является владельцем проекта строительства многофункционального комплекса (МФК) ITT Plaza в Киеве. Продавцами в сделке выступили супруг министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец и основатель компании "Киевстар" Игорь Литовченко.

ЧАО "ІТТ-Плаза" создано в 2008 году, изначально входило в инвестиционную группу "ІТТ-Инвест", компания планировала реализовать проект многофункционального центра ITT-Плаза площадью 140 тыс. кв. м на участке 2 га по ул.Физкультуры,23, 30, ул.Короленковской,16-20,22, недалеко от ст. м. "Олимпийская".

Проект включал строительство четырехзвездочной гостиницы Crowne Plaza, предварительный договор на управление которой в 2008 году был подписан с InterContinental Hotels Group.

Помимо гостиницы, в рамках проекта планировалось построить четыре офисные башни класса "А" высотностью до 23 этажей и общей площадью более 88 тыс. кв. м

ФИГ "ITT" работает в Украине с 1995 года. В ее состав входят компании: "ІТТ-Инвест" (торговля ценными бумагами и инвестиционно-банковская деятельность), "ІТТ-Капитал" (прямое финансирование), "ІТТ-Менеджмент" (управление активами и фондами), "ІТТ-Консалт" (инвестиционный консалтинг).

Размер уставного капитал ЧАО "ІТТ-Плаза" составляет 98,3 млн грн.