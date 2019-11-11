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 Хмельницкая АЭС подключила второй энергоблок после ремонта

Утром 11 ноября энергоблок №2 Хмельницкой АЭС был подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

"Проводится набор мощности. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС продолжаются триста пятьдесят вторые сутки ремонтных работ", - сообщает "Энергоатом".

. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158882
 
 
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