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Все про:Ахметов (891) футбол (176) цифровое телевидение (5) телевидение (200)

 Медиа-группа Ахметова запустит третий футбольный телеканал

ООО "Медиа Группа Украина" (МГУ) в феврале 2020 года в дополнение к телеканалам "Футбол 1" и "Футбол 2" запустит телеканал "Футбол 3".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Презентовать концепцию полного семейства каналов мы планируем несколько позже, примерно, через один месяц. Естественно, что при расширении линейки футбольного продукта, контент распределится на три канала", – прокомментировал планы МГУ директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов.

По его словам, в данный момент программная политика телеканала "Футбол 3" находится в детальной разработке, с контрагентами подписываются соглашения о новом контенте, его станет больше.

Телеканал будет доступен в кабельных сетях, спутниковой платформе Xtra.tv и на ОТТ-платформе OLL.TV.

МГУ запустила телеканал "Футбол" в 2008 году, а в 2011 году дополнила его телеканалом "Футбол+", которые после ребрендинга в 2013 году стали телеканалами "Футбол 1"/"Футбол 2".

Как сообщалось, в декабре 2019 года Media Group Ukraine (Киев) запустит информационный телеканал "Украина 24".

ООО "Медиа Группа Украина" объединяет национальный эфирный телеканал "Украина", развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематический телеканал "Индиго TV"; тематические каналы "Футбол 1"/"Футбол 2"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; мультимедийную платформу "Сегодня" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158880
 
 
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шоб уже вообще никаких футболов нельзя было бесплатно смотреть..
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Добродетель ты наша!!!! И на Новый год всем нам по Чупа -Чупсу от барина!!!
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А представляете, если бы Ахметов оперу любил и потратил бы половину того, что он закопал на футбольном поле, на театральную сцену. Киевский оперный в космос бы улетел!
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я и первых 2 не смотрел! пусть сделает их бесплатными и с рекламы зарабатывает. и доступно будет всем.
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