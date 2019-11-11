 Зеленский уволили Геруса с должности представителя президента в Кабмине

Соответствующий приказ опубликован на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.
Другим приказом Зеленский назначил Алексея Перевезенцева представителем президента в правительство вне штата.
Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, также был директором юридического департамента в этом министерстве.
Также в 2015-2016 годах Перевезенцев занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.
О назначении Геруса представителем президента в Кабмине стало известно 14 августа 2019 года.