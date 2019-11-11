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 Зеленский уволили Геруса с должности представителя президента в Кабмине

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины.

Соответствующий приказ опубликован на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.

Другим приказом Зеленский назначил Алексея Перевезенцева представителем президента в правительство вне штата.

Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, также был директором юридического департамента в этом министерстве.

Также в 2015-2016 годах Перевезенцев занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

О назначении Геруса представителем президента в Кабмине стало известно 14 августа 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158873
 
 
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неужели узнали о том, что тайно ел свинину?
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