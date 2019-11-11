 Банки снизили ставки по депозитам в гривне и валюте

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Среди гривневых сбережений максимально упала средняя ставка по депозитам на срок свыше года (на 0,14 п.п. – до 13,87% годовых). Менее заметно подешевели вклады периодом от 3 до 6 месяцев – на 0,05 п.п., до 14,23% годовых.

Депозиты в национальной валюте на срок от месяца до 3 снизили доходность на 0,03 п.п. – до 11,75% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком от полугода до года упала на 0,01 п.п. и составляет 14,70% годовых. Не претерпели изменений вклады сроком до месяца – 9,84% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 7,73% годовых.

Долларовые депозиты не изменили доходность для коротких сроков. Вклады на периоды до месяца по-прежнему предлагают 1,19% годовых, а от месяца и до трех – 1,16% годовых. Бессрочные сбережения предоставляют 0,55% годовых.

Вклады в долларе США сроком от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,06 п.п. до 2,25% годовых. А депозиты периодом от полугода до года сбросили 0,03 п.п. и предлагают 2,75% годовых. Стоимость сбережений на срок свыше 12 месяцев снизилась на 0,05 п.п. и составляет 2,82% годовых.

Бессрочные сбережения в евро снизили среднюю ставку на 0,07 п.п. – до 0,47% годовых. Не изменились средние ставки для сроков менее месяца (0,77%) и до 3 месяцев (1,15%). Упала доходность вкладов на период от 3 до 6 месяцев (на 0,06 п.п. до 1,50%).

Депозиты в европейской валюте на срок от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,02 п.п. – до 1,91% годовых. Сбережения периодом свыше года потеряли 0,03 п.п. и предлагают 2,05% годовых.