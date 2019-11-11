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 Цены на золото растут после снижения

Стоимость золота растет в понедельник утром в рамках коррекции после снижения на протяжении двух дней подряд в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,95 доллара, или на 0,06%, до 1463,85 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,13%, до 16,845 доллара за унцию.

В понедельник на рынке золота отмечается коррекция после того, как стоимость драгметалла снизилась по итогам торгов в четверг и пятницу. Распродажи более надежного золота были обусловлены улучшением рисковых настроений в свете надежд, связанных с перспективами торговой сделки между США и Китаем.

"Было много оптимизма на торговом фронте, много новостей о потенциальной отмене пошлин и сделке между США и Китаем, которая была основным фактором неопределенности для роста экономики в течение года", — отметил сырьевой стратег TD Securities Райан Маккей (Ryan McKay), чье мнение приводит агентство Рейтер.

В то же время в пятницу президент США Дональд Трамп сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на продукцию из КНР не идет, хотя такое желание высказала китайская сторона. Данное заявление способствовало возвращению осторожности инвесторов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158860
 
 
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