 Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Великобритании

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Это решение эксперты агентства связали с ослаблением британских институтов, вынужденных справляться большим количеством политических вызовов, которые появились в последнее время. Они также считают, что экономическая и бюджетная стабильность Великобритании будет ослабляться в дальнейшем и станет более восприимчивой к шокам, чем предполагалось ранее.

"Возросшая инертность и, временами, паралич, характеризующие процесс принятия политических решений" в период подготовки к выходу Великобритании из Евросоюза, показывают, насколько ухудшились "функциональность и предсказуемость, которые всегда отличали институциональную среду Великобритании", пишут аналитики.

Brexit стал катализатором ухудшений, которые, как ожидают в Moody's, сохранятся в течение некоторого времени, с учетом того, что обсуждение условий торгового соглашения Великобритании и ЕС по-прежнему вызывает множество споров.

Одним из наиболее важных моментов с точки зрения кредитных рейтингов в Moody's считают тот факт, что ослабевает приверженность Великобритании бюджетной дисциплине. Это находит отражение в статданных: спустя несколько лет финансовой консолидации, долговая нагрузка Великобритании остается высокой, при том что размер госдолга в настоящее время лишь незначительно ниже пикового уровня в 86,9% ВВП, зафиксированного в 2015 году, и маловероятно, что он существенно снизится в среднесрочной перспективе, говорится в пресс-релизе агентства.

Базовый прогноз Moody's предполагает, что госдолг Великобритании останется около 85% ВВП в следующие 3-4 года при отсутствии неожиданных экономических шоков, и в дальнейшем будет снижаться. Однако эксперты агентства отмечают риск того, что долговая нагрузка страны начнет расти в отсутствие курса на снижение долга при нынешнем политическом климате.

Помимо высокой долговой нагрузки, негативным фактором для кредитоспособности Британии является более слабый, чем ожидалось, экономический рост, связанный, в частности, с падением инвестиций бизнеса после референдума по Brexit, отмечают в Moody's.

Среди позитивных рейтинговых факторов эксперты агентства отмечают диверсифицированность британской экономики, стабильность структуры монетарной политики и устойчивость рынка труда.

Долгосрочные рейтинги Великобритании по шкале S&P Global Ratings находятся на уровне "AA" с "негативным" прогнозом, по шкале Fitch рейтинг "AA" находится на пересмотре с "негативным" прогнозом.