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Все про:Великобритания (579) Moody's (92)

 Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Великобритании

Агентство Moody's подтвердило суверенные кредитные рейтинги Великобритании на уровне "Aa2", но изменило прогноз по ним со "стабильного" на "негативный".

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Это решение эксперты агентства связали с ослаблением британских институтов, вынужденных справляться большим количеством политических вызовов, которые появились в последнее время. Они также считают, что экономическая и бюджетная стабильность Великобритании будет ослабляться в дальнейшем и станет более восприимчивой к шокам, чем предполагалось ранее.

"Возросшая инертность и, временами, паралич, характеризующие процесс принятия политических решений" в период подготовки к выходу Великобритании из Евросоюза, показывают, насколько ухудшились "функциональность и предсказуемость, которые всегда отличали институциональную среду Великобритании", пишут аналитики.

Brexit стал катализатором ухудшений, которые, как ожидают в Moody's, сохранятся в течение некоторого времени, с учетом того, что обсуждение условий торгового соглашения Великобритании и ЕС по-прежнему вызывает множество споров.

Одним из наиболее важных моментов с точки зрения кредитных рейтингов в Moody's считают тот факт, что ослабевает приверженность Великобритании бюджетной дисциплине. Это находит отражение в статданных: спустя несколько лет финансовой консолидации, долговая нагрузка Великобритании остается высокой, при том что размер госдолга в настоящее время лишь незначительно ниже пикового уровня в 86,9% ВВП, зафиксированного в 2015 году, и маловероятно, что он существенно снизится в среднесрочной перспективе, говорится в пресс-релизе агентства.

Базовый прогноз Moody's предполагает, что госдолг Великобритании останется около 85% ВВП в следующие 3-4 года при отсутствии неожиданных экономических шоков, и в дальнейшем будет снижаться. Однако эксперты агентства отмечают риск того, что долговая нагрузка страны начнет расти в отсутствие курса на снижение долга при нынешнем политическом климате.

Помимо высокой долговой нагрузки, негативным фактором для кредитоспособности Британии является более слабый, чем ожидалось, экономический рост, связанный, в частности, с падением инвестиций бизнеса после референдума по Brexit, отмечают в Moody's.

Среди позитивных рейтинговых факторов эксперты агентства отмечают диверсифицированность британской экономики, стабильность структуры монетарной политики и устойчивость рынка труда.

Долгосрочные рейтинги Великобритании по шкале S&P Global Ratings находятся на уровне "AA" с "негативным" прогнозом, по шкале Fitch рейтинг "AA" находится на пересмотре с "негативным" прогнозом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158856
 
 
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