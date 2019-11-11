 Цены на нефть снижаются из-за торговых переговоров США и Китая

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

К 7:15 январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,56 (0,9%), до $61,95 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,22 (0,4%), до $62,51 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,49 (0,86%), до $56,75 за баррель. В пятницу WTI подорожала на $0,09 (0,2%), до $57,24 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,9%.

Президент США Дональд Трамп назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона.

"Инвесторы остаются заложниками быстро меняющихся новостей о ходе торговых переговоров США и Китая", - заявил Bloomberg аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону AxiTrader Стивен Иннес.

В центре внимания мировых рынков остается ситуация в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты. В понедельник полиция Гонконга использовала против демонстрантов боевое оружие, и один из протестующих в результате получил ранение.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось третью неделю подряд - на 7 единиц - до 684 установок.