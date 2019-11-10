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 Девятерых российских бизнесменов подозревают во влиянии на политику Великобритании

Девять российских бизнесменов включили в секретный доклад о незаконной российской деятельности в Великобритании, публикацию которого на прошлой неделе заблокировали на Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра), сообщает газета The Sunday Times.

Об этом со ссылкой на КоммерсантЪ сообщает БизнесЦензор.

Отчет был подготовлен межпартийным комитетом по разведке и безопасности (ISC).

В документе говорилось, что россияне финансировали Консервативную партию Великобритании. Некоторые из них были близки к премьер-министру Борису Джонсону. Один из предполагаемых спонсоров — Александр Темерко, у которого были связи с Минобороны России, выделил на финансирование партии £1,2 млн ($1,25 млн) за последние семь лет. Бизнесмен в прошлом был заместителем председателя правления ЮКОСа (покинул Россию и уехал в Великобританию). Как пишет газета, Темерко тепло отзывался о британском премьере и называл его "другом".

Также в докладе упоминается Александр Лебедев, который владеет акциями газеты London Evening Standard. Его сын Евгений приглашал к себе на вечеринку Бориса Джонсона, которая проходила в семейном имении в Италии недалеко от Перуджи в апреле 2018 года, пишет издание. На тот момент Джонсон был министром иностранных дел.

Самым крупным российским спонсором является Любовь Чернухина — жена Владимира Чернухина. Она потратила £160 тыс. ($204 тыс.) на игру в теннис с Борисом Джонсоном. Кроме того, только за последний год Чернухина якобы пожертвовала £400 тыс. ($511 тыс.).

Как пишет газета, комитет по разведке был "в ярости" от того, что публикация доклада была отложена, поскольку меры по защите конфиденциальной информации уже были приняты. В публичную часть доклада могли быть и не включены имена спонсоров, — сведений об этом нет, уточняется в материале.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158799
 
 
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