 Saudi Aramco объявила дату подписки на IPO

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

В документе отмечается, что подписка на IPO для институциональных инвесторов продлится с 17 ноября по 4 декабря, для индивидуальных — с 17 по 28 ноября.

Окончательный объем размещения акций станет известен 5 декабря. В этот же день будет объявлена цена размещения акций. В проекте отмечается, что розничные инвесторы в ходе IPO смогут купить не более 0,5% акций, а лимит для институциональных инвесторов будет определен акционерами и самой компанией.

Кроме того, в Saudi Aramco сообщили, что по новым правилам ей запрещается проводить дополнительный листинг акций в течение полугода после начала торгов на бирже. Также компания и ее акционеры договорились, что государство не сможет продавать акции в течение года после начала листинга. Сюда не относятся сделки с иностранными правительствами или стратегическими инвесторами, которые связаны с этими правительствами.

2 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на IPO национальной нефтяной компании Saudi Aramco. На следующий день совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку Saudi Aramco на проведение IPO.

В середине октября Bloomberg сообщил, что Saudi Aramco разместит на бирже около 2% своих акций. Собеседники агентства говорили, что компания намерена продать акции за $40 млрд (следовательно, вся компания будет оценена в $2 трлн). Если это произойдет, то Saudi Aramco побьет рекорд китайской Alibaba, которой в ходе IPO, проведенного в 2014 году, удалось привлечь $25 млрд. В свою очередь, банки, участвующие в подготовке к IPO саудовской компании, заявили, что ее капитализация после первичного размещения акций может составить меньше $1,5 трлн.