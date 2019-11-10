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Все про:Всемирный Банк (283) земельная реформа (66)

 Всемирный банк заявил о поддержке земельной реформы в Украине

Всемирный банк заявляет о поддерже запланированной земельной реформы в Украины.

Об этом в Facebook сообщает представительство Всемирного банка в Украине, сообщает БизнесЦензор.

"Всемирный банк выражает полную поддержку запланированному руководством Украины открытию рынка сельскохозяйственных земель", - говорится в сообщении.

Всемирный банк заявляет, что земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, имели доступ к кредитам, имели возможность инвестировать и диверсифицировать источники доходов, а владельцы земли могли получить прибыль.

"Это пойдет на пользу всем фермерам – как малым, средним и крупным, так и землевладельцам. Реформа повышает уровень жизни украинского народа путем раскрытия сельскохозяйственного потенциала страны", - сообщает Всемирный банк.

По данным Всемирного банка, запланированная реформа также включает меры по ограничению концентрации земли в одних руках, предотвращение рейдерских атак и финансовую помощь фермерам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158791
 
 
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Они стервятники, видят что папуасы готовы к обмену земли на "бусы", вот и впаривают лохам идею, что "бусы" красивые, а земля грязная и не нужная.
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Ну конечно же, эти "друзья" , как и мвф давно требовали от нас отдать свою землю иностранцам, иначе типа свободы и демократии тупо не будет. При этом по прогнозам все того же мвф дерибан земли сможет увеличить ВВП Украины аж на ТРИ процента при тотальном дерибане земли инородцами. Зебильные лохи готовы землю предков отдать за "бусы", прожрать все за год, а дальше в польшу или к кацапам туалеты мыть.
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