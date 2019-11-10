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Все про:Зеленский (448) Кабмин (3581) СМИ (46) медиа (40)

 Зеленский поручил Кабмину разработать закон о регулировании деятельности медиа

Президент Владимир Зеленский постановил Кабинету министров разработать законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине.

Соответствующий пункт находится в тексте указа президента №837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", сообщает БизнесЦензор.

Согласно указу, правительство должно разработать и внести в парламет законопроект "по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартов новостей, механизмов предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158790
 
 
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из нашенских медиа нужно убрать фашистскую гебнявую бледномолево-окурковую пригоженскую унтерменшевскую глисту . а чЁЁЁЁ???
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Правильное решение. Медиа должны соблюдать стандарты журналистики.
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может и должны, но мы ограничиваем свободу слова. Тут из двух зол - выбирать следует меньшее, себто уйти уже этого д******.
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медиа должны мочить своих смотрящих ! а особенно пуйловско-кремлевских гебняво-фашистских зверьков !
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Чувак прекрасно розуміє хто зробив його презеденте і як ці хто можуть перетворити його на лайно, що вони і зробили з Порохом. Страхується. Зеленский поручил Кабмину разработать закон о регулировании деятельности медиа - Цензор.НЕТ 243 Подивимося. Всі змі так чи інакше лежать під олігархами, через них вони і приводять до влади потрібних їм людей. Цікаво чим закінчиться. Свободи словаяк твкої в нас все одно немає. Все вирішують гроші і темники, то ж нічого не зміниться, хіба змі почнуть вилизувати дупу кловану ще сильніше, хоча куди вже сильніше...
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Любое ограничение СМИ -попытка скрыть какую либо правду и целенаправленная попытка формировать общественное мнение в направлении УДОБНОМ власти. В порламенте на рассмотрении 2 проекта закона о регулировании интернета. Это комплексное наступление на гражданское общество. Закон об интернете потребует от провайдеров затрат и по оценкам провайдеров интернет бдет стоить более 50 евро в месяц. зеЛЕНИН понял, что победу ему и команде помогло общественное мнение сформированное Сми и особенно интернетом, а сейчас видит, что неспособность рады, самого президента и команды его друзей управлять государством улучшать жизнь людей ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ . Он прекрасно, как медийщик, осознает, что надутый рейтинг так же быстро проходит как пришел и тогда все увидят -КОРОЛЬ ТО ГОЛЫЙ. сожалею, что активно поддерживал
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лучшее медиа- изделие полковника Кольта которое сделало нонешнюю нормальную Америку ! а ему помог Смтит&Вессон 45-го калибру !
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