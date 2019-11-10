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 СБУ блокировала незаконный экспорт древесины в Ивано-Франковской области

Служба безопасности Украины блокировала экспорт незаконно вырубленной древесины и предупредила задачи миллионные убытки экономике государства.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В течение 2019 года участники группы из Ивано-Франковской и Буковины противоправно переправили за границу более 2 тыс. кубометров древесины хвойных пород. Для легализации лесопродукции и оформления таможенной документации они использовали украденные у предпринимателей или поддельные товарно-транспортные накладные о происхождении товара. Часть древесины дельцы вывозили за границу вне таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли документы, подготовленные фигурантами дела для легализации и вывоза за пределы Украины незаконно срубленного леса на сумму более 3 млн грн.

Открыто уголовное производство по ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации противоправной деятельности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158788
 
 
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