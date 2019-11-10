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Все про:Египет (107) авиасообщение (1374) SkyUp (116)

 В Египте при посадке самолета SkyUp загорелось шасси

В ночь на 11 ноября при посадке самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте произошло возгорание левой стойки шасси.

Об этом сообщает Министерство гражданской авиации Египта в Twitter, передает БизнесЦензор.

Причиной возгорания стала утечка масла из гидравлической системы.

"Посадка самолета B737 UR-SQH, выполнявшего рейс SQP 7153 по маршруту Запорожье — Шарм-эль-Шейх, прошла в штатном режиме. При заруливании на стоянку было обнаружено задымление, которое быстро потушили сотрудники аэропорта без подключения спецтехники", - сообщает авиакомпания на своем сайте.

На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадавших нет.

"Инженеры компании EgyptAir провели инспекцию самолета в аэропорту Шарм-эль-Шейх. Для SkyUp Airlines безопасность пассажиров — безусловный приоритет. Поэтому авиакомпания приняла решение заменить тормоз и основное колесо. После окончания работ самолет будет введен в расписание", - говорится в сообщении SkyUp.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018. В настоящее время ее флот насчитывает девять самолетов: шесть Boeing 737-800, два Boeing 737-700 и один Boeing 737-900 ER. К концу 2019 года SkyUp планирует получить еще один Boeing 737-900 ER. В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

По состоянию на 1 октября 2019 года компания перевезла 1,568 млн пассажиров с начала осуществления летной программы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158787
 
 
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