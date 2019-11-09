 Суд ООН отклонил возражения РФ по иску Украины

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Председательствующий судья Абдулкави Юсуф заявил, что иск отвечает всем требованиям для того, чтобы быть рассмотренным судом. Большая часть членов судейской коллегии, в которую входят 16 человек, отвергли возражения Москвы.

Международный суд ООН установил, что на основании антитеррористических и антидискриминационных договоров, подписанных обеими странами, суд обладает юрисдикцией для рассмотрения дела о предполагаемой поддержке Россией сепаратистов в Крыму и на востоке Украины.

По мнению Киева, Москва нарушила конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, оказывая поддержку сепаратистам на востоке Украины. Кроме того, власти Украины обвиняют Россию в нарушении конвенцию о ликвидации расовой дискриминации в аннексированном Крыму – на полуострове ущемляют права украинцев и крымских татар.

Иск против России был подан в 2017 году, в том же году суд вынес предварительное решение, обязав Москву соблюдать права крымских татар.

Россия отправила возражения в 2018 году, заявив, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Киева. Эти аргументы были отклонены на сегодняшнем заседании. Окончательный вердикт, как ожидается, вынесут только через несколько лет.