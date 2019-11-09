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Все про:Боливия (2) переворот (2)

 Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Боливии Эво Моралес обвинил своих противников в попытке госпереворота в стране.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой в результате государственного переворота, организованного группами, которые демонстрируют насилие и подрывают конституционный порядок", - написал глава государства. Перед лицом мирового сообщества мы осуждаем эту атаку на правовое государство", - добавил Моралес.

Как передает агентство AFP, на фоне противостояния властей и оппозиции полиция перешла на сторону протестующих минимум в трех городах страны, включая Ла-Пас, где находится резиденция правительства. Там десятки сотрудников правоохранительных органов пожимали руки митингующим и выкрикивали лозунги против Моралеса.

Изменения в настрое полицейских сперва были зафиксированы в Кочабамбе - одном из крупнейших городов Боливии. "Мы будем на стороне народа, а не генералов", - отметил один из правоохранителей, который скрыл свое лицо во время общения с журналистами.

После Кочабамбы тенденция распространилась на официальную столицу - Сукре - и на город, где традиционно сильны оппозиционные настроения - Санта-Крус-де-ла-Сьерру. "Мы не будем больше терпеть это наркоправительство, эту несправедливую демократию", - заявил другой полицейский. В Санта-Крусе ряд сотрудников правоохранительных органов заперли двери в участок, поднялись на крышу здания и начали размахивать боливийским флагом.

Протесты в Боливии продолжаются уже около трех недель. Они начались после того, как верховный избирательный суд Боливии (играет в стране роль избирательной комиссии.) 24 октября объявил, что действующий президент Эво Моралес победил на выборах главы государства уже в первом туре

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158730
 
 
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