 Миллиардер Блумберг решил участвовать в президентских выборах США

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Экс-мэр Нью-Йорка подал документы, необходимые для участия в гонке в последний момент, но еще не объявил официально о том, что будет бороться за президентство.

Утром в пятницу Трамп в издевательской форме прокомментировал сообщения о намерении Блумберга баллотироваться в президенты. "Нет никого (среди демократов), против кого мне больше хотелось бы баллотироваться, чем маленький Майкл", - заявил президент США.

В настоящее время в списке Демократической партии номинации добиваются 17 кандидатов.

Бывший вице-президент Джо Байден, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс считаются фаворитами.

Недавние опросы избирателей указывают, что в случае выдвижения кандидатом от демократов Сандерса или Уоррен они не смогут победить на выборах в ноябре 2020 года.

"Ничего у него (Блумберга) не получится, но я думаю, что он на самом деле навредит Байдену", - заявил Трамп.

В настоящий момент три республиканца намерены бросить вызов президенту Трампу, добиваясь номинации.

Как заявил ранее советник Блумберга Ховард Вулфсон, бывший мэр Нью-Йорка всерьез рассматривает возможность участия в президентской кампании, опираясь на свой политический опыт, лидерские качества и способность объединять людей.

"Теперь мы должны довести дело до конца и добиться победы над Трампом", - сказал Вулфсон.

"Майкл все больше озабочен тем, что никто из нынешних кандидатов не в состоянии это сделать", - добавил советник Блумберга.