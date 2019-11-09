[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.81
 Власть
  516  0
Все про:Байден (13) Порошенко (1696) Трамп (416) Джулиани (2)

 Адвокат Трампа обращался к Порошенко за компроматом на сына Байдена, - Wall Street Journal

Связанные с Руди Джулиани, адвокатом президента США Дональда Трампа, лица еще в феврале просили экс-президента Украины Петра Порошенко начать расследование в отношении Burisma Group, и входящего в его руководство Хантера Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

По данным газеты, речь идет об американских бизнесменах Льве Парнасе (уроженец Украины) и Игоре Фрумане (выходец из Белоруссии). Как сообщает издание, в конце февраля они встретились с Порошенко в присутствии бывшего украинского генпрокурора Юрия Луценко. По информации источников газеты, они настаивали, чтобы Порошенко начал расследование против Байдена. Взамен ему пообещали организовать визит в Белый дом.

Газета отмечает, что февральские переговоры произошли после того, как Парнас и Фруман дважды виделись с Джулиани — в конце января в Нью-Йорке и в середине февраля в Варшаве. Порошенко, как отмечает The Wall Street Journal, в итоге не объявлял, инициировал ли он расследование.

Адвокат Джулианни Роберт Костелло сообщил газете, что его клиент не знал о встрече Парнаса, Фрумана и Порошенко. Представители двух последних и Луценко на запросы WSJ не ответили, а защитник Парнаса отказался от комментариев. Белый дом тоже не прокомментировал газете информацию.

Коллеги личного адвоката президента США в феврале настаивали на том, чтобы украинский лидер Петр Порошенко начал расследование, которое могло бы принести политическую пользу Трампу, в обмен на визит в Белый дом. Порошенко, на тот момент готовящийся к президентским выборам на Украине, выразил заинтересованность в посещении Вашингтона.

Посещение Белого дома могло бы улучшить его шансы на победу в выборах президента, он был открыт для идеи, предложенной соратниками Джулиани, сказал один из собеседников WSJ. "Он хотел приехать в Вашингтон и встретиться с Трампом, а затем после правительственного обеда дать интервью", — сказал источник издания, добавив, что после этого Порошенко собирался объявить о начале расследований дела Байдена и предполагаемого вмешательства Киева в выборы США 2016 года.

По данным WSJ, Порошенко планировал совершить визит в США в апреле, после первого этапа голосования на выборах президента Украины, однако до проведения второго тура. "Он был готов стать лучшим другом Трампа, заручиться поддержкой", — рассказал один из собеседников газеты. По итогам первого тура рейтинг одобрения Порошенко снизился, а договоренность о встрече с Дональдом Трампом, достигнутая в феврале, не увенчалась успехом, заключает издание. Порошенко поручил посольству Украины в Вашингтоне начать подготовку к возможному визиту в США 21 апреля, однако приглашение из Белого дома так и не поступило, сказал источник.

После того как Владимир Зеленский был избран в апреле на пост президента Украины, Парнас и Фруман провели переговоры с Сергеем Шефиром — ныне главным советником Зеленского — о возможной встрече с Джулиани. По словам Шерифа, новое украинское правительство не считает Парнаса и Фурмана представителями правительства США и не может обсуждать с ними встречи до инаугурации 20 мая.

Кроме того, как писала в начале мая The New York Post, Джулиани заявил, что планирует поехать в Киев и встретиться с Зеленским, чтобы убедить его продолжить расследование, которое "может принести пользу Трампу". Речь, по данным издания, шла о двух делах: вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, а также работе сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера в компании Burisma. "Я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны останавливать расследование, потому что такая информация будет очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства", — сказал адвокат.

В сентябре WSJ сообщила, что Трамп в ходе июльского разговора потребовал от Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской компании Burisma. После этого Белый дом опубликовал стенограмму телефонной беседы лидеров, в которой Трамп, в частности, указал на несправедливое увольнение генпрокурора Шокина в 2016 году. На фоне скандала спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампу.

В 2016 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma, в правление которой входил сын вице-президента США Джо Байдена Хантер. В 2016 году Байден рассказал, что поставил Украине ультиматум: если генпрокурора не уволят, Киев не получит заем на $1 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158728
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Зеленский НБУ правоохранительные органы Россия СБУ США увольнение
 
 
 
 
 
 вверх