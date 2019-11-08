 В Винницкой области увеличилось количество потребителей газа

В частности, почти 1,6 тыс. новых потребителей газа зарегистрировано в Виннице и Винницком районе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается в сообщении, главным образом это жители новостроек.

Значительно меньше присоединений по другим районам. Так в Гайсинском районе количество потребителей газа выросла на 93 человека, в Тростянецком – на 28 человек, Хмельницком и Литинском – на 25 на 21 человека соответственно. По остальным районам области количество новых присоединений колеблется от 1 до 20.

"Положительная тенденция объясняется развитием жилищного строительства в городах. В свою очередь незначительный прирост потребителей в сельской местности связан с малым количеством новостроек и использованием альтернативных источников отопления, в частности твердого топлива. Несмотря на это, сегодня природный газ остается самым дешевым и доступным источником энергии, в соотношении его стоимости и энергетической ценности", – пояснил директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

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В компании напомнили, что согласно постановлению правительства от 19 октября 2018 года № 867 ООО "Винницагаз Сбыт" является поставщиком газа со специальными обязанностями для бытовых потребителей и религиозных организаций Винницкой области.

При этом в цене 1 кубометра газа доля, которую получает "Винницагаз Сбыт", составляет лишь 2,16%. За эти средства компания поставляет природный газ и обеспечивает обслуживание более 453 тыс. клиентов. За счет этих средств обеспечивается работа персонала, осуществление ежемесячных начислений, печать и донесения счетов, функционирования онлайн сервисов, каналов обратной связи и другие расходы "Винницагаз Сбыта".

В компании надеются на дальнейшее увеличение количества новых потребителей и дисциплину в расчетах за потребленный газ.

Напомним, основной сферой деятельности ООО "Винницагаз Сбыт" является поставка природного газа потребителям Винницкой области. На сегодня компания поставляет природный газ 453 тыс. бытовых потребителей и почти 3,2 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы поставок составляют около 406,5 млн кубометров.