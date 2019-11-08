 Украинцы получают за работу в Польше до 4,5 евро в час, – опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Personnel Service, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

По данным опроса, 18% компаний в Польше нанимают сотрудников из Украины. Среди них 40% –крупные предприятия.

Как сообщалось, по данным Евростата, Украинцы в 2018 году вновь стали лидерами по количеству полученных первых видов на жительство в странах ЕС, получив 527 тысяч разрешений, 78,5% из них выдала Польша.

При этом Польша в 2018 году выдала в целом 635 тысяч разрешений на проживание, из них 413 тысяч – украинцам.