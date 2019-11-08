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 Рожкова анонсировала слияние нескольких небольших банков

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает заявки на консолидацию от нескольких небольших украинских банков.

Об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видим реальный интерес собственников отдельных небольших украинских банков к консолидации, и заявки на это у нас есть", – сказала Рожкова.

По мнению замглавы НБУ, активное объединение обусловлено неконкурентоспособностью отельных банков из-за отсутствия хорошей бизнес-модели.

Рожкова также добавила, что консолидированные банки получат преимущество на рынке за счет увеличения капитала путем слияния.

Как сообщалось, ранее Рожкова заявляла, что около 10 банков до сих пор не определились с бизнес-моделью своей работы, что мешает их дальнейшему развитию.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158683
 
 
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