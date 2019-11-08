 Фонд гарантирования продал кредиты трех банков за рекордные 850 миллионов

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Цена продажи пула стала рекордной в практике Фонда, передает БизнесЦензор,

"В процессе конкурентной борьбы победительницей стала одна из двух компаний-участниц – ООО "ФК "Инвестохиллс Веста", – сказано в сообщении.

Организатором торгов выступила компания "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN).

Проданный пул кредитов трех банков состоит из прав требования и иных имущественных прав по кредитным договорам, часть из которых находится в залоге НБУ.

"Основными активами, включенными в этот пула, является задолженность по кредитам группы компаний "Яблочный дар" и ЧАО "Росава", – отмечают в Фонде.

При этом взыскание задолженности группы компаний "Яблочный дар" перед АО "Дельта Банк" будет зависеть от решений судов по соответствующим искам, рассмотрение которых в настоящее время продолжается. При этом одна из компаний, входящих в группу "Яблочный дар", ООО "Танк Транс", в настоящее время находится в процедуре ликвидации.

ЧАО "Росава", должник перед АО "Банк "Финансы и Кредит", также, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, находится в процедуре ликвидации.

"Все активы, включенные в пул, до этого неоднократно выставлялись на торги, сначала по частям, а после того, как покупателя не было найдено – в составе мелких пулов", – подчеркивается в сообщении.

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По данным реестра юрлиц, ООО "ФК "Инвестохиллс Веста" на 99% принадлежит ООО "Инвестохиллс партнерс Украина" и на 1% – Андрею Волкову, бенефициаром указан киприот Антониоу Константинос.

Ранее компания называлась ФК "Веста", которая совершила несколько крупных сделок по покупке активов обанкротившихся банков, выставленных на продажу Фондом гарантирования вкладов.

Андрей Волков также является одним из учредителей ООО "Вердикт Капитал". По оценкам участников рынка, в первом полугодии 2018 года эта компания занимала около 15% рынка коллекторских услуг. ООО "Вердикт Капитал" связывали в т.ч. с ФК "Женева", которая ранее покупала активы банков-банкротов у Фонда гарантирования.

Андрей Волков в 2014 году возглавлял Нацкомфинуслуг, а в 2006-2009 годах был главой правления "Альфа-Банка (Украина)".

СМИ писали, что назначение Волкова на должность главы Нацкомфинуслуг лоббировала группа "УДАР", а также нардеп Виталий Хомутынник.